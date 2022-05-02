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    СМИ сообщили, что Финляндия объявит решение о вступлении в НАТО 12 мая

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    15 комментариев

    Финляндия 12 мая объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает финская газета Italehti.

    По данным собеседников издания, утром 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте объявит, что поддерживает решение о вступлении республики в НАТО. Предполагается, что он сделает это до встречи парламентских партий, на которой планируется обсудить доклад о внешней политике и политике безопасности.

    По информации газеты, премьер-министр Финляндии Санна Марин одобрила решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. Журналисты сообщают, что в четверг, 12 мая, решение вынесут все основные государственные органы страны и оно будет внесено в парламент.

    Финляндия и Швеция рассматривают вопрос о вступлении в НАТО и, как отмечают СМИ, могут подать заявки одновременно. Альянс, в свою очередь, будет стараться найти способы принять их «относительно быстро», если страны пожелают присоединиться к нему.

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    Комментарии (15)

    TheBest
    Например, Турция в нато с 1952 года. Но не все страны платят за нахождение в нато требуемые 2% ввп в год. Соответственно за них вносят сами инициаторы альянса, которые финансируют до 70%. Германия вообще платит около 1,2% ввп.
    Скорее всего финнам и шведам пообещали бесплатное вступление с отсрочкой платежа лет на 5.

    Интересно, нато будет существовать до обвала бакса либо евро?
    vic_5e4cd1938d1a8
    Ну вот, нам теперь в компутеры новые цели вносить ...
    Финны уверены, что теперь их жизнь безопасней станет?
    Был у них шанс отсидеться во время мировой заварухи.Если что, ракеты полетят по ранее заданным целям.
    stockstrey
    В Финляндию много наших граждан переехало. Никто из них ни хотят дружить с Америкой. Странное очень решение. Но зато, Россия теперь многим будет ближе по духу, к нам вернутся многие из Финляндии, и они привезут к нам в страну лучшие идеи
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