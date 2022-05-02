СМИ сообщили, что Финляндия объявит решение о вступлении в НАТО 12 мая

Финляндия 12 мая объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает финская газета Italehti.



По данным собеседников издания, утром 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте объявит, что поддерживает решение о вступлении республики в НАТО. Предполагается, что он сделает это до встречи парламентских партий, на которой планируется обсудить доклад о внешней политике и политике безопасности.

По информации газеты, премьер-министр Финляндии Санна Марин одобрила решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. Журналисты сообщают, что в четверг, 12 мая, решение вынесут все основные государственные органы страны и оно будет внесено в парламент.