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    СК просит суд заочно арестовать публициста Александра Невзорова*

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    18 комментариев

    В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственного комитета об избрании меры пресечения в отношении петербургского публициста и журналиста Александра Невзорова*.

    Информация об этом появилась на сайте суда 6 мая.

    Следствие просит арестовать публициста в рамках возбужденного уголовного дела о фейках в отношении вооруженных сил РФ.

    Ранее Невзорова* объявили в розыск, карточка с его данными была помещена в базу МВД РФ.

    Уголовное дело в отношении журналиста по статье «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ» было возбуждено в марте 2022 года. Еще через месяц его признали иноагентом.

    *Минюст признал физлицом-иноагентом

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    Комментарии (18)

    267011328
    ребятки... а кто свой ваучер за пару-тройку пузырей рояля отдал. уже забыли. я хоть за 8900 тогда на бирже избавился.что вам глебыч .рыжик ушёл и это печально. были планы да ещё какие на него...
    Денеб
    Страшнее Глебыча зверя нет......СК трудится не покладая рук.....
    Pilat
    Какова ирония.
    Теперь кости Глебыча успокоятся где то на чужбине.
    Логичный конец для профессионального мерзавца.
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