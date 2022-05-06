СК просит суд заочно арестовать публициста Александра Невзорова*

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственного комитета об избрании меры пресечения в отношении петербургского публициста и журналиста Александра Невзорова*.
Информация об этом появилась на сайте суда 6 мая.
Следствие просит арестовать публициста в рамках возбужденного уголовного дела о фейках в отношении вооруженных сил РФ.
Ранее Невзорова* объявили в розыск, карточка с его данными была помещена в базу МВД РФ.
Уголовное дело в отношении журналиста по статье «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ» было возбуждено в марте 2022 года. Еще через месяц его признали иноагентом.