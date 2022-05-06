В Кремле высказались по поводу приговора Софии Сапеге в Белоруссии

В Кремле не будут комментировать решение белорусского суда по приговору гражданке РФ Cофии Сапеге. Об этом журналистам 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», — цитирует Пескова ТАСС.



«Она является гражданкой России, поэтому в любом случае посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

