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    В Кремле высказались по поводу приговора Софии Сапеге в Белоруссии

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    3 комментария

    В Кремле не будут комментировать решение белорусского суда по приговору гражданке РФ Cофии Сапеге. Об этом журналистам 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», — цитирует Пескова ТАСС.

    «Она является гражданкой России, поэтому в любом случае посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

    Напомним, что россиянку Софию Сапегу в пятницу, 6 мая, осудили в Белоруссии. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Девушке было предъявлено обвинение в разжигании вражды. Также ей инкриминировали вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, угрозы в отношении судьи и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

    После приговора появится возможность экстрадировать Сапегу в Россию.

    Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Как писала «Фонтанка», Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке обвинения по семи статьям УК.

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    Комментарии (3)

    Cashmare
    голосом голлума: "нам крайне не нравицца... наша прелесть недовольна... проклятые хоббитцы..."
    serzh.ferro
    а сколько визгу из кремля стояло когда шапокляк в США судили и оружейного борона)))
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