В Кремле высказались по поводу приговора Софии Сапеге в Белоруссии

В Кремле не будут комментировать решение белорусского суда по приговору гражданке РФ Cофии Сапеге. Об этом журналистам 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», — цитирует Пескова ТАСС.
«Она является гражданкой России, поэтому в любом случае посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.
Напомним, что россиянку Софию Сапегу в пятницу, 6 мая, осудили в Белоруссии. Ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Девушке было предъявлено обвинение в разжигании вражды. Также ей инкриминировали вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, угрозы в отношении судьи и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.
После приговора появится возможность экстрадировать Сапегу в Россию.