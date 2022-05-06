    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 15

    4 м/с, зап

    765мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Песков прокомментировал слова Лукашенко о том, что «операция затянулась»

    5856

    Военная спецоперация России на Украине идет по плану, заявил 6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Операция идет по плану», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы имеющем место затягивании спецоперации (цитата по РИА Новости).

    Также Песков сообщил, что Путин и Лукашенко скоро встретятся. Двусторонняя встреча президентов и их общение в рамках саммита ОДКБ пройдут в один день, дату Кремль назовёт своевременно.

    Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции РФ на Украине, но, по его словам, она «затянулась».

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close