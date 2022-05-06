Песков прокомментировал слова Лукашенко о том, что «операция затянулась»

Военная спецоперация России на Украине идет по плану, заявил 6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Операция идет по плану», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы имеющем место затягивании спецоперации (цитата по РИА Новости).
Также Песков сообщил, что Путин и Лукашенко скоро встретятся. Двусторонняя встреча президентов и их общение в рамках саммита ОДКБ пройдут в один день, дату Кремль назовёт своевременно.
Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции РФ на Украине, но, по его словам, она «затянулась».
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».