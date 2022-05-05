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    Боевые действия на Украине

    Лукашенко полагает, что операция России на Украине затянулась

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции РФ на Украине, но, по его словам, она «затянулась». Об этом 5 мая пишет РИА Новости со ссылкой на интервью белорусского лидера агентству Associated Press.

    «Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация РФ) по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — сказал Лукашенко.

    Также Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина не проявляет заинтересованность в переговорах с российской стороной, сообщает ТАСС. Зная позицию России и предложения, высказанные украинской стороне, глава Белоруссии говорит, что в текущей ситуации незаинтересованность в переговорах вызывает «еще один вопрос».

    Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет подгонять завершение спецоперации на Украине к 9 Мая.

    Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Подробнее о том, что происходит в зоне спецоперации и в мире на фоне событий на Украине, в онлайн-хронике «Фонтанки».

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