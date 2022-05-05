Лукашенко полагает, что операция России на Украине затянулась



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции РФ на Украине, но, по его словам, она «затянулась». Об этом 5 мая пишет РИА Новости со ссылкой на интервью белорусского лидера агентству Associated Press.

«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация РФ) по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — сказал Лукашенко.



Также Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина не проявляет заинтересованность в переговорах с российской стороной, сообщает ТАСС. Зная позицию России и предложения, высказанные украинской стороне, глава Белоруссии говорит, что в текущей ситуации незаинтересованность в переговорах вызывает «еще один вопрос».