Лавров заявил, что Россия не будет подгонять завершение спецоперации на Украине к 9 мая

Россия не намерена искусственно подгонять срок завершения военной спецоперации на Украине к Дню Победы 9 мая. Об этом в интервью итальянской телекомпании Mediaset 1 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — подчеркнул Лавров добавив, что «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих» (цитата по «Интерфаксу»).

