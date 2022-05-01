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    Лавров заявил, что Россия не будет подгонять завершение спецоперации на Украине к 9 мая

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    12 комментариев

    Россия не намерена искусственно подгонять срок завершения военной спецоперации на Украине к Дню Победы 9 мая. Об этом в интервью итальянской телекомпании Mediaset 1 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», — подчеркнул Лавров добавив, что «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих» (цитата по «Интерфаксу»).

    При этом Лавров признал, что «в Советском Союзе была традиция — обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое».

    Напомним, ранее глава российского МИДа в интервью телеканалу Al-Arabiya прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны из-за ситуации на Украине.

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    Комментарии (12)

    07A
    Кем планировалось к 9 мая? Какие заградотряды? Когда они у Вас забрали победу? Херсон, Мелитополь, Изюм, Мариуполь освобождены от укрорейха. УПА бежит, только смазанные салом пятки сверкают!
    260657101
    Лавров не сказал, 9 мая, какого года?
    hal9000
    свистит..к 9 мая все планировалось..сейчас уже деревья зеленеют..дальше уже бессмысленно..итак уже вроде как войска гонять заградотрядами на убой..и эти заград отряды потом как и полагается забирают себе победу..)
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