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    Лавров ответил на вопрос о вероятности ядерной войны

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    17 комментариев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. Его слова 29 апреля приводит РИА Новости.

    Лавров напомнил, что с начала сотрудничества с администрацией экс-президента США Дональда Трампа Россия призывала переподтвердить «тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана».

    Глава МИД страны добавил, что Россия неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием. Такое соглашение приняли по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Дипломат подчеркнул, что Россия не занимается игрой со словами «ядерная война».

    «Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Никогда. Мы все должны быть привержены заявлениям «ядерной пятерки» — никогда не может быть развязана ядерная война», — сказал министр.

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    Комментарии (17)

    Pe⁴alno
    как легко говорить о смерти:( но как страшно её принимать:( если более 65 прожил там дальше не страшно что-ли?
    муматор
    а где ответ? Ведь сам же пару дней назад о возможности рассуждал.
    Zdobsi
    Ну непонятно. Комментаторы действительно искренне хотят сгореть в ядерном огне или нет? К чему такая тяга к саморазрушению? Конечно Россия придерживалась и придерживается принципов, которые изложил Лавров. Мы никогда никому не угрожали и не применяли ядерное оружие, в отличие от США. Так что здесь и обсуждать нечего. И ядерное оружие-это оружие сдерживания. И применено может в случае попытки тотального уничтожения России как государства-так декларировал и наш президент. Смотритесь почаще в зеркало.
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