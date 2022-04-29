Лавров ответил на вопрос о вероятности ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. Его слова 29 апреля приводит РИА Новости.
Лавров напомнил, что с начала сотрудничества с администрацией экс-президента США Дональда Трампа Россия призывала переподтвердить «тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана».
Глава МИД страны добавил, что Россия неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием. Такое соглашение приняли по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Дипломат подчеркнул, что Россия не занимается игрой со словами «ядерная война».
«Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Никогда. Мы все должны быть привержены заявлениям «ядерной пятерки» — никогда не может быть развязана ядерная война», — сказал министр.