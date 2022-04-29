Лавров ответил на вопрос о вероятности ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. Его слова 29 апреля приводит РИА Новости.

Лавров напомнил, что с начала сотрудничества с администрацией экс-президента США Дональда Трампа Россия призывала переподтвердить «тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана».

Глава МИД страны добавил, что Россия неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием. Такое соглашение приняли по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Дипломат подчеркнул, что Россия не занимается игрой со словами «ядерная война».