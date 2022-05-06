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    Петербуржцам напомнят о традициях советского застолья

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    Традиция застолий — одна из тех, что после революции не прервалась, а наоборот, расширилась. Потому что совместная трапеза была как бы моделью идеального общества. Почему — расскажут 11 мая в лектории Петропавловской крепости. 16+

    Фото: форзац «Книги о вкусной и здоровой пище». 1952 год, «Пищепромиздат»
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    Напомним кратко для тех, кто не застал советские времена: было нормой отметить застольем не только Масленицу, но и 7 Ноября, и День космонавтики, и День металлурга. Рестораны были не всем по карману, развлечений негусто — застолья были таким развлечением, видом досуга. Тем более что при дефиците продуктов накрыть стол проще было вскладчину. Да и одного семейного холодильника не хватало, чтобы вместить все заготовки — отсюда опять же коллективная подготовка: кто-то всю ночь холодец варит и в своем холодильнике охлаждает, а потом приносит; кто-то «берет на себя» салаты; кто-то тащит дачные заготовки. Квартиры маленькие, разложенный стол занимал практически все пространство комнаты — особенно не попляшешь; значит, упор делался на песни. За столом собирались целыми поколениями: от бабушек-дедушек (тем более в одной квартире часто жили несколько поколений) до детей, которых сажали за взрослый стол (просто некуда было «отсадить») и делали «частью программы» — просили сыграть на пианино пьеску, рассказать стишок.

    Подробнее о традициях советского застолья и о том, как они дошли до наших дней, расскажет искусствовед Юлия Уварова 11 мая в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин). Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: форзац «Книги о вкусной и здоровой пище». 1952 год, «Пищепромиздат»

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