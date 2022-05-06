Петербуржцам напомнят о традициях советского застолья

Напомним кратко для тех, кто не застал советские времена: было нормой отметить застольем не только Масленицу, но и 7 Ноября, и День космонавтики, и День металлурга. Рестораны были не всем по карману, развлечений негусто — застолья были таким развлечением, видом досуга. Тем более что при дефиците продуктов накрыть стол проще было вскладчину. Да и одного семейного холодильника не хватало, чтобы вместить все заготовки — отсюда опять же коллективная подготовка: кто-то всю ночь холодец варит и в своем холодильнике охлаждает, а потом приносит; кто-то «берет на себя» салаты; кто-то тащит дачные заготовки. Квартиры маленькие, разложенный стол занимал практически все пространство комнаты — особенно не попляшешь; значит, упор делался на песни. За столом собирались целыми поколениями: от бабушек-дедушек (тем более в одной квартире часто жили несколько поколений) до детей, которых сажали за взрослый стол (просто некуда было «отсадить») и делали «частью программы» — просили сыграть на пианино пьеску, рассказать стишок.

