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    Владельцам лодок разрешили выходить в водоёмы в Ленобласти, но нужны документы

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    1 комментарий

    В Ленинградской области в соответствии с распоряжением губернатора Александра Дрозденко 6 мая открылась навигация для маломерных судов. Навигация на Неве открыта с 4 мая. Об этом сообщает областной комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в своём телеграм-канале.

    «В районах области проводятся проверки безопасности эксплуатации маломерных судов на водоемах. <...> Напоминаем судовладельцам, что при выходе в плавание, также как и на охоту, необходимо иметь при себе судовой билет, а также удостоверение на право управления маломерным судном», — отмечается в сообщении.

    Водные прогулки могут быть опасны. В майские праздники на Вуоксе перевернулись двое каякеров, один из них скончался, а второй выжил на необитаемом острове. На Ладоге в Карелии до сих пор ищут пропавших петербургских туристов. Нашли только их байдарку.

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    Комментарии (1)

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    Статья вводит в заблуждение. Документы нужны не всем.
    Маломерные суда массой до 200 кг. включительно и с мощностью моторов (в случае установки) до 8 кВт включительно (а так же шлюпки и другие плавсредства, которые являются принадлежностью судна) - не подлежат государственной регистрации.
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