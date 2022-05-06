Владельцам лодок разрешили выходить в водоёмы в Ленобласти, но нужны документы

В Ленинградской области в соответствии с распоряжением губернатора Александра Дрозденко 6 мая открылась навигация для маломерных судов. Навигация на Неве открыта с 4 мая. Об этом сообщает областной комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в своём телеграм-канале.



«В районах области проводятся проверки безопасности эксплуатации маломерных судов на водоемах. <...> Напоминаем судовладельцам, что при выходе в плавание, также как и на охоту, необходимо иметь при себе судовой билет, а также удостоверение на право управления маломерным судном», — отмечается в сообщении.

