Вильфанд рассказал, что для парада в Москве потребуется разгон облаков

Для улучшения погодных условий на время проведения парада Победы в Москве потребуются активные воздействия, сообщил 6 мая ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Погода прогнозируется неустойчивая — облачно, временами дождь, ветер северо-западный. В этот день потребуются активные воздействия на погоду», — рассказал синоптик.
В Москве 9 мая ожидается резкое похолодание — на 7–8 градусов. Воздух днём прогреется до 7–12 градусов, вероятны дожди. В Петербурге 9 мая тоже будет относительно холодно. Погода испортится уже в воскресенье.