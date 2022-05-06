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    Вильфанд рассказал, что для парада в Москве потребуется разгон облаков

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    Для улучшения погодных условий на время проведения парада Победы в Москве потребуются активные воздействия, сообщил 6 мая ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Погода прогнозируется неустойчивая — облачно, временами дождь, ветер северо-западный. В этот день потребуются активные воздействия на погоду», — рассказал синоптик.

    В Москве 9 мая ожидается резкое похолодание — на 7–8 градусов. Воздух днём прогреется до 7–12 градусов, вероятны дожди. В Петербурге 9 мая тоже будет относительно холодно. Погода испортится уже в воскресенье.

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