Колесов: Плохо, что 9 мая никак не хочет быть теплее 1 мая

Самый холодный день мая позади. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на ближайшие дни, а также на 9 мая, День Победы.

«Хорошо, что похолодание стало непродолжительным, а вчера пережили в Санкт-Петербурге самый холодный день в начале мая. Плохо, что 9 мая никак не хочет быть теплее 1 мая», — написал Колесов 5 мая в своём телеграм-канале.



За два дня потепления воздух в Петербурге прогреется до плюс 15–20 градусов. Но 8 мая в тылу очередного циклона снова похолодает.



«Поэтому, на сегодняшний день, 9 мая в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха в районе +10, ну +12 гр. В дальнейшем опять будет теплее, и второй праздничный период, как и обещали, станет более теплым, чем первый. Получается, что 1 и 9 мая будут почти одинаковые по максимальной температуре, что бывает крайне редко», — резюмировал синоптик.

