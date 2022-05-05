    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Колесов: Плохо, что 9 мая никак не хочет быть теплее 1 мая

    5777
    1 комментарий

    Самый холодный день мая позади. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на ближайшие дни, а также на 9 мая, День Победы.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    «Хорошо, что похолодание стало непродолжительным, а вчера пережили в Санкт-Петербурге самый холодный день в начале мая. Плохо, что 9 мая никак не хочет быть теплее 1 мая», — написал Колесов 5 мая в своём телеграм-канале.

    За два дня потепления воздух в Петербурге прогреется до плюс 15–20 градусов. Но 8 мая в тылу очередного циклона снова похолодает.

    «Поэтому, на сегодняшний день, 9 мая в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха в районе +10, ну +12 гр. В дальнейшем опять будет теплее, и второй праздничный период, как и обещали, станет более теплым, чем первый. Получается, что 1 и 9 мая будут почти одинаковые по максимальной температуре, что бывает крайне редко», — резюмировал синоптик.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний

    close