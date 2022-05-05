В Счётной палате удивились выводам СПбГУ о «конфликтном комментировании»

В Счётной палате удивились критическому разбору своих замечаний на ректорском совещании в СПбГУ. Аудиторы нашли недочеты в программе развития вуза. Представитель университета открыто несогласие не высказал, но проверку осудили «за глаза».

Стенограмму коллегии Счётной палаты «Фонтанке» предоставила пресс-служба ведомства 5 мая. Из документа следует, что первый проректор СПбГУ Елена Чернова не стала комментировать выявленные в ходе проверки замечания. Она дала уточнения только по поводу имущества, требующего ремонта. С 2009 по 2020 год объем таких площадей вырос в 15 раз. По словам Черновой, это произошло потому, что университет озаботился учётом собственного имущества. Больше никаких комментариев представитель СПбГУ не высказывала.

«Я хотела бы поблагодарить команду, которая проверяла исполнение программы развития Петербургским университетом, что позволило нам посмотреть на многие проблемы иными глазами, чем смотрели мы. Какие-то рекомендации, которые были даны в ходе этой проверки, мы учтем при дальнейшей работе. Что-то уже было учтено при подготовке программы развития на 2021 – 2030 годы Петербургского университета»,— отметила она.

В пресс-службе Счётной палаты уточнили, что акт по итогам проверки был подписан СПбГУ без замечаний.

Накануне проверку аудиторов обсуждали на ректорском совещании СПбГУ. Позже на сайте вуза появилась заметка «о замечаниях, которые не выдерживают содержательной критики». По словам Елены Черновой, «подобные заключения свидетельствуют об отступлении руководства Счетной палаты от конструктивных функциональных ориентиров поддержки и методического сопровождения объектов аудита в сторону конфликтного интерпретирования». Программу развития СПбГУ в Счётной палате сочли недостаточно эффективной.