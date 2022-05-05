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    COVID-19

    В Ленобласти разрешили массовые гулянья, ковидные запреты на них сняты

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    В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения и разрешили проведение массовых мероприятий. Соответствующие изменения в антиковидное постановление внес губернатор Александр Дрозденко.

    «В частности, сняты запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти», — сообщила 5 мая пресс-служба 47-го региона.

    В Петербурге последний раз ограничения смягчали 25 апреля. С этого дня разрешены индивидуальное посещение музеев и выставок, групповые экскурсии, зрелищно-развлекательные мероприятия в барах и ресторанах. Другие антиковидные меры, в том числе масочный режим, продлены до 15 мая. Власти города ожидают подъем заболеваемости коронавирусом после майских праздников.

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