В Ленобласти разрешили массовые гулянья, ковидные запреты на них сняты

В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения и разрешили проведение массовых мероприятий. Соответствующие изменения в антиковидное постановление внес губернатор Александр Дрозденко.
«В частности, сняты запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти», — сообщила 5 мая пресс-служба 47-го региона.
В Петербурге последний раз ограничения смягчали 25 апреля. С этого дня разрешены индивидуальное посещение музеев и выставок, групповые экскурсии, зрелищно-развлекательные мероприятия в барах и ресторанах. Другие антиковидные меры, в том числе масочный режим, продлены до 15 мая. Власти города ожидают подъем заболеваемости коронавирусом после майских праздников.