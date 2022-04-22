В Петербурге видят риски новой волны ковида. Она может накрыть после майских

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, но он никуда не ушел. Власти допускают новые всплески заболеваемости.

Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, сейчас преобладают штаммы омикрон и стелс-омикрон. «Да, мы снижаемся [по заболеваемости], мы стабилизировались. (...) В городе снимается ряд ограничительных мероприятий. (...) Но ковид никуда не делся. (...) И хочу напомнить аналогичный период 2021 года, когда как раз одна из волн у нас началась после майских праздников», — сказала она 22 апреля на пресс-конференции «Интерфакса».



Глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева также допустила, что «какие-то подъемы заболеваемости будут». Она посоветовала гражданам из групп риска пройти ревакцинацию от ковида.

