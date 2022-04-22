В Петербурге видят риски новой волны ковида. Она может накрыть после майских

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, но он никуда не ушел. Власти допускают новые всплески заболеваемости.
Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, сейчас преобладают штаммы омикрон и стелс-омикрон. «Да, мы снижаемся [по заболеваемости], мы стабилизировались. (...) В городе снимается ряд ограничительных мероприятий. (...) Но ковид никуда не делся. (...) И хочу напомнить аналогичный период 2021 года, когда как раз одна из волн у нас началась после майских праздников», — сказала она 22 апреля на пресс-конференции «Интерфакса».
Глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева также допустила, что «какие-то подъемы заболеваемости будут». Она посоветовала гражданам из групп риска пройти ревакцинацию от ковида.
По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф», уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снижается и сейчас составляет 43,7%. Минздрав связывает это с тем, что все меньше людей идут делать прививки. Ведомство прогнозирует новую волну заболеваемости «в мае-июне».
Напомним, с 25 апреля в Петербурге снимается ряд коронавирусных ограничений. В частности, разрешено индивидуальное посещение музеев и выставок и групповые экскурсии, зрелищно-развлекательные мероприятия в барах и ресторанах.