ЦБ снизил официальный курс евро на завтра до 70 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу. Соответствующая информация 5 мая появилась на сайте регулятора.



Так, курс доллара США был снижен на 3,2 рубля — с 69,4 до 66,2 рубля. Курс евро, в свою очередь, ЦБ опустил на 2,8 рубля — с 72,8 до 70 рублей.



Отметим, утром 5 мая курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Курс евро преодолел отметку в 70 рублей и достиг 69,8 рубля.



Подробнее о том, почему курсы валют падают в последнее время и что с этим делать, — в материале «Фонтанки».

