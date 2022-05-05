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    ЦБ снизил официальный курс евро на завтра до 70 рублей

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    20 комментариев

    Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу. Соответствующая информация 5 мая появилась на сайте регулятора.

    Так, курс доллара США был снижен на 3,2 рубля — с 69,4 до 66,2 рубля. Курс евро, в свою очередь, ЦБ опустил на 2,8 рубля — с 72,8 до 70 рублей.

    Отметим, утром 5 мая курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Курс евро преодолел отметку в 70 рублей и достиг 69,8 рубля.

    Подробнее о том, почему курсы валют падают в последнее время и что с этим делать, — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (20)

    Дежурный по объединению
    Шьорт! Т.е., это я, значитЬ, зря вчера зарядное на алишке заказал?
    Кот Ученый
    Фонтанка! Вам эту новость надо не так подавать) Для вас гармоничнее будет звучать: "С глубоким прискорбием сообщаем, что и сегодня Его Величество Доллар снова просел по отношению к этому проклятому рублю!"))
    Alex000
    В обменниках сегодня тихонько снова вверх поползло, не сильно, но на рубль уехало.
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