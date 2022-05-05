Доллар впервые с марта 2020 года упал ниже 66 рублей

Утром 5 мая курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Курс евро тоже снизился, преодолев отметку в 70 рублей, и достиг 69,8 рубля.



Индекс Мосбиржи растет на 0,25 % , индекс РТС — на 1,46 % .



Почему курсы валют в последнее время падают и что с этим делать, читайте в материале «Фонтанки».

