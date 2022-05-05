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    Доллар впервые с марта 2020 года упал ниже 66 рублей

    3124
    16 комментариев

    Укрепление рубля на Московской бирже продолжается.

    Утром 5 мая курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Курс евро тоже снизился, преодолев отметку в 70 рублей, и достиг 69,8 рубля.

    Индекс Мосбиржи растет на 0,25 %, индекс РТС — на 1,46 %.

    Почему курсы валют в последнее время падают и что с этим делать, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (16)

    162730022
    Да сделайте уже сразу 6 руб., чтобы перед главным отчитаться. Он любит сказки про 146%
    Misha Timoshin
    Только вот что-то комплектующие для компьютеров не спешат дешеветь.
    NoName1234
    Уряяяя!!!!
    Значит все опять подешевеет!!! (Нет)
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