США исключили из-под санкций против России сделки, связанные с защитой авторских прав

Минфин США исключил из-под антироссийских санкций сделки, связанные с защитой интеллектуальной собственности в обеих странах.



«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <...> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», — цитирует 5 мая ТАСС текст генеральной лицензии ведомства.



Кроме того, Минфин разрешил сделки с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах и швейцарской «дочкой» Сбербанка до 12 июля.

