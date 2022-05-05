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    США исключили из-под санкций против России сделки, связанные с защитой авторских прав

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    1 комментарий

    Минфин США исключил из-под антироссийских санкций сделки, связанные с защитой интеллектуальной собственности в обеих странах.

    «Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <...> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», — цитирует 5 мая ТАСС текст генеральной лицензии ведомства.

    Кроме того, Минфин разрешил сделки с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах и швейцарской «дочкой» Сбербанка до 12 июля.

    В конце марта правительство РФ разрешило параллельный импорт в страну зарубежных товаров. То есть ввоз товаров иностранного производства любым лицом без получения согласия производителя-правообладателя. В соответствующий список были внесены 200 брендов, среди которых Apple, Samsung, Tesla и Nokia. Минпромторг пообещал исключить из перечня для параллельного импорта бренды, которые вернутся в Россию.

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    Комментарии (1)

    07A
    Вот и все санкции. Сами испугались последствий.
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