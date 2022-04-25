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    Мантуров: бренды компаний, оставшихся в РФ, будут исключать из списка для параллельного импорта

    2010
    2 комментария

    Минпромторг готов оперативно корректировать список попадающих под параллельный импорт брендов, исходя из решения компаний о работе в России, заявил 25 апреля ТАСС со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова. По его словам, несколько компаний уже заявили о желании выйти из списка и продолжить работу в России.

    «Это на самом деле документ, который будет как расширяться, так и, наоборот, сужаться. Все это зависит от того, как компании иностранные будут принимать свои решения с точки зрения присутствия на нашем рынке. Если производители будут оставаться, если поставщики импортной продукции будут сохранять свою логистику, будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы продукция и бренды не входили в перечень нашего приказа», — заявил Мантуров.

    Напомним, в апреле Минпромторг подготовил список товаров и брендов, которые можно ввозить в страну без согласия производителя. В него вошли 200 брендов, среди которых Apple, Samsung, Tesla и Nokia.

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    Комментарии (2)

    Kit.
    В нормальных странах любой товар можно ввозить в страну без согласия производителя (если его оборот в стране не запрещён по какой-то другой причине).
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