Мантуров: бренды компаний, оставшихся в РФ, будут исключать из списка для параллельного импорта

Минпромторг готов оперативно корректировать список попадающих под параллельный импорт брендов, исходя из решения компаний о работе в России, заявил 25 апреля ТАСС со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова. По его словам, несколько компаний уже заявили о желании выйти из списка и продолжить работу в России.



«Это на самом деле документ, который будет как расширяться, так и, наоборот, сужаться. Все это зависит от того, как компании иностранные будут принимать свои решения с точки зрения присутствия на нашем рынке. Если производители будут оставаться, если поставщики импортной продукции будут сохранять свою логистику, будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы продукция и бренды не входили в перечень нашего приказа», — заявил Мантуров.