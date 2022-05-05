В Кудрово зарезервировали землю под строительство метро



Власти Ленинградской области зарезервировали 13 участков общей площадью 500 тыс. кв. м под строительство новой станции метро. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба правительства региона.



Территорию зарезервировали на три года для работ на участке Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» (со строительством электродепо «Правобережное»).

В проекте планировки для будущей станции метро предусмотрены два вестибюля. Первый будет совмещен с автовокзалом ТПУ Кудрово, а второй разместят у Мурманского шоссе рядом с ТЦ «Мега».