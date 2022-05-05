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    В Кудрово зарезервировали землю под строительство метро

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    8 комментариев


    Власти Ленинградской области зарезервировали 13 участков общей площадью 500 тыс. кв. м под строительство новой станции метро. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

    Территорию зарезервировали на три года для работ на участке Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» (со строительством электродепо «Правобережное»).

    В проекте планировки для будущей станции метро предусмотрены два вестибюля. Первый будет совмещен с автовокзалом ТПУ Кудрово, а второй разместят у Мурманского шоссе рядом с ТЦ «Мега».

    Вопрос со строительством метро в Кудрово стоит давно и остро. Настолько, что в марте 2022-го жители Петербурга начали жаловаться на поистине впечатляющие очереди у станции метро «Улица Дыбенко». Тогда в пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что очереди могли возникнуть из-за большого пассажиропотока из Ленобласти. Все больше наземных маршрутов доставляют жителей Кудрово до Веселого Поселка.

    В январе 2022-го в разговоре с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов рассказывал о планах строительства станции метро «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в рамках продления Лахтинско-Правобережной линии городской подземки.

    В целом проект — один из долгожителей. Начато строительство метро в Кудрово было еще в 1980-м. Точные сроки открытия вряд ли кто-то сможет предсказать, но еще 2019-м озвучивалась дата — 2025 год.

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    Комментарии (8)

    footballer13
    Ага. А там ещё где-то съезд с КАД в Кудрово обещали. Обещали ведь, да?
    Дежурный по объединению
    И легкорельс с эроэкспоессом до эропорта Пулково имени Достоевского пустют, да!
    HomerMP
    Надо понимать глубину момента. Патриоты должны другую задачу решать, а тут про метро какие-то несознательные разговорчики.
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