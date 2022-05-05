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    COVID-19

    Детская вакцинация в Петербурге упала до нуля

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    Число прививок от коронавируса детской версией «Спутника» в Петербурге снизилось до нуля в последние дни, следует из отчета Смольного.

    Как говорится в опубликованной 5 мая эпидемиологической справке городского оперштаба, за сутки в Петербурге первично вакцинировали от коронавируса 79 взрослых и ни одного ребенка. Закончили цикл вакцинации 105 взрослых и 0 детей.

    В комитете по здравоохранению «Фонтанке» пояснили, что падение связывают с праздниками — с 30 апреля по 3 мая, так как данные по вакцинации 5 мая представлены за позавчера. Вакцина для детей в наличии есть — еще 3 000 комплектов.

    Всего на 1 509 койках в Петербурге остается 1 401 пациент с ковидом и пневмонией. Из них 194 — в реанимации, а 36 подключены к ИВЛ. Еще 5 620 петербуржцев лечатся амбулаторно, а 261 — на карантине.

    Тем временем в целом по России госпитализация ковидных больных взлетела вдвое.

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