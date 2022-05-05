Детская вакцинация в Петербурге упала до нуля

Число прививок от коронавируса детской версией «Спутника» в Петербурге снизилось до нуля в последние дни, следует из отчета Смольного.
Как говорится в опубликованной 5 мая эпидемиологической справке городского оперштаба, за сутки в Петербурге первично вакцинировали от коронавируса 79 взрослых и ни одного ребенка. Закончили цикл вакцинации 105 взрослых и 0 детей.
В комитете по здравоохранению «Фонтанке» пояснили, что падение связывают с праздниками — с 30 апреля по 3 мая, так как данные по вакцинации 5 мая представлены за позавчера. Вакцина для детей в наличии есть — еще
Всего на 1 509 койках в Петербурге остается
Тем временем в целом по России госпитализация ковидных больных взлетела вдвое.