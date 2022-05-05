    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    5 м/с, зап

    766мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    COVID-19

    Госпитализация ковидных больных в России взлетела вдвое. В Петербурге больше и заболевших

    4694
    1 комментарий

    Необходимо учесть, что 4 мая был первым рабочим днём после длинных выходных.

    В Петербурге за минувшие сутки (первый рабочий день после выходных) резко подскочила коронавирусная статистика. В целом по России выросли госпитализация и число смертей, а заболеваемость снизилась.

    Как сообщает 5 мая «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки в Петербурге выявлено 349 случаев заболевания COVID-19 против 328 накануне (то есть за 3 мая). Летальную статистику пополнили 15 смертей (накануне — 12). Госпитализированы 144 человека (накануне — 96). Выздоровели 488 человек (накануне 329).

    По числу заболевших Петербург уступил первое место Москве (394).

    В целом по России за минувшие сутки выявлено 5 011 новых случаев ковида (накануне — 5 093), подтверждено 139 летальных исходов (накануне — 129). Госпитализированы 3 248 человек, на 132,3% больше, чем за день до этого (1 398). Выписаны в связи с выздоровлением 8 723 человека, на 30,9% больше.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    VKuser4684442
    Госпитализация на уровне 60% от выявления. Липа должна быть липовой, а не дубовой!!!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close