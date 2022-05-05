Госпитализация ковидных больных в России взлетела вдвое. В Петербурге больше и заболевших

Необходимо учесть, что 4 мая был первым рабочим днём после длинных выходных.
В Петербурге за минувшие сутки (первый рабочий день после выходных) резко подскочила коронавирусная статистика. В целом по России выросли госпитализация и число смертей, а заболеваемость снизилась.
Как сообщает 5 мая «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки в Петербурге выявлено 349 случаев заболевания COVID-19 против 328 накануне (то есть за 3 мая). Летальную статистику пополнили 15 смертей (накануне — 12). Госпитализированы 144 человека (накануне — 96). Выздоровели 488 человек (накануне 329).
По числу заболевших Петербург уступил первое место Москве (394).
В целом по России за минувшие сутки выявлено 5 011 новых случаев ковида (накануне — 5 093), подтверждено 139 летальных исходов (накануне — 129). Госпитализированы 3 248 человек, на 132,3% больше, чем за день до этого (1 398). Выписаны в связи с выздоровлением 8 723 человека, на 30,9% больше.