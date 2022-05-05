В центре Петербурга закрывают движение, растут пробки

Со слов автомобилистов, улицы уже начали перекрывать для репетиции парада Победы, хотя официально движение должны закрыть в два часа.

В центре Петербурга растут пробки. Загруженность дорог в начале второго «Яндекс» оценивает в 5 баллов против обычных для этого времени четырёх.



На карте «Яндекса» видно, что движение в центре начинают перекрывать.

