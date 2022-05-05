В центре Петербурга закрывают движение, растут пробки

Со слов автомобилистов, улицы уже начали перекрывать для репетиции парада Победы, хотя официально движение должны закрыть в два часа.
В центре Петербурга растут пробки. Загруженность дорог в начале второго «Яндекс» оценивает в 5 баллов против обычных для этого времени четырёх.
На карте «Яндекса» видно, что движение в центре начинают перекрывать.
По данным пользователей сервиса, сотрудники ГИБДД уже в начале второго часа перекрыли Адмиралтейский проспект.
Напомним, что в 14 часов и до 18:30 должны перекрыть также Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовый проезд, Миллионную улицу, Адмиралтейскую и Дворцовую набережные и набережные Мойки и Зимней канавки. Автобусы и троллейбусы в это время будут ходить по измененным маршрутам.
Помимо этого в 13 часов скопилась большая пробка на Петроградской стороне. Затор длиной в 4,2 километра собрался на Ждановской набережной, проспекте Добролюбова, Кронверкской набережной, улице Куйбышева, Сампсониевском мосту, Финляндском и Большом Сампсониевском проспектах. Пробка растянулась от Ждановской улицы до улицы Комиссара Смирнова.