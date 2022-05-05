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    В центре Петербурга закрывают движение, растут пробки

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    1 комментарий

    Со слов автомобилистов, улицы уже начали перекрывать для репетиции парада Победы, хотя официально движение должны закрыть в два часа.

    В центре Петербурга растут пробки. Загруженность дорог в начале второго «Яндекс» оценивает в 5 баллов против обычных для этого времени четырёх.

    На карте «Яндекса» видно, что движение в центре начинают перекрывать.

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    По данным пользователей сервиса, сотрудники ГИБДД уже в начале второго часа перекрыли Адмиралтейский проспект.

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    Напомним, что в 14 часов и до 18:30 должны перекрыть также Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовый проезд, Миллионную улицу, Адмиралтейскую и Дворцовую набережные и набережные Мойки и Зимней канавки. Автобусы и троллейбусы в это время будут ходить по измененным маршрутам.

    Помимо этого в 13 часов скопилась большая пробка на Петроградской стороне. Затор длиной в 4,2 километра собрался на Ждановской набережной, проспекте Добролюбова, Кронверкской набережной, улице Куйбышева, Сампсониевском мосту, Финляндском и Большом Сампсониевском проспектах. Пробка растянулась от Ждановской улицы до улицы Комиссара Смирнова.

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    Комментарии (1)

    alexpv
    Слов нет уже от этого безобразия. Репетировать по ночам или по выходным видимо религия не позволяет. Или же специально задача стоит, вызвать полное озлобление народа на такую власть, которая даже подготовку к светлому празднику не может не омрачить своим тупизмом и полным отсутствием мозгов.
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