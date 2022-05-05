Акционеры Netflix подали иск против компании, обвиняя её во лжи

Акционеры американского стримингового сервиса Netflix 4 мая в Сан-Франциско подали коллективный иск против компании. Они считают, что её руководство обнародовало ложные данные о числе подписчиков и положении дел. Об этом сообщает портал Axios.



По информации издания, в иске утверждается, что компания не сообщила, что «испытывала трудности с удержанием клиентов». Акционеры утверждают, что в результате сокрытия информации они «понесли значительные убытки и ущерб».

