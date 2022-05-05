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    Акционеры Netflix подали иск против компании, обвиняя её во лжи

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    1 комментарий

    Акционеры американского стримингового сервиса Netflix 4 мая в Сан-Франциско подали коллективный иск против компании. Они считают, что её руководство обнародовало ложные данные о числе подписчиков и положении дел. Об этом сообщает портал Axios.

    По информации издания, в иске утверждается, что компания не сообщила, что «испытывала трудности с удержанием клиентов». Акционеры утверждают, что в результате сокрытия информации они «понесли значительные убытки и ущерб».

    В апреле компания сообщила о снижении числа платных подписчиков в прошлом квартале на 200 тысяч. В частности, закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. После этого акции Netflix на предторгах подешевели на 25,7 %. СМИ писали, что компания планирует создать более дешёвую версию своего стримингового сервиса.

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    Комментарии (1)

    VKuser188688999
    Опять скрипит уставшее перо ...для чего вы пихаете эти =новости= в городскую газету ? Это в отдел происшествия ..а нас . питербугжцев не касается ...или желтеть нынче в моде или =тренде= ...как правильно по русски ?
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