Акции Netflix рухнули на 25,7%. Он потерял 200 тысяч подписчиков и думает о дешёвых предложениях

Акции американского стримингового сервиса Netflix на предторгах подешевели на 25,7 % после того, как компания сообщила о снижении числа платных подписчиков в прошлом квартале на 200 тысяч. Закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков.



«Суммарное число платящих подписчиков Netflix в мире, с учетом новичков, в первом квартале составило 221,64 миллиона, что на 200 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. Такое снижение стало первым с 2011 года», — передаёт 20 апреля РИА Новости со ссылкой на сообщение компании и данные торгов.

