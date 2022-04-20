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    Акции Netflix рухнули на 25,7%. Он потерял 200 тысяч подписчиков и думает о дешёвых предложениях

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    Акции американского стримингового сервиса Netflix на предторгах подешевели на 25,7 % после того, как компания сообщила о снижении числа платных подписчиков в прошлом квартале на 200 тысяч. Закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков.

    «Суммарное число платящих подписчиков Netflix в мире, с учетом новичков, в первом квартале составило 221,64 миллиона, что на 200 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. Такое снижение стало первым с 2011 года», — передаёт 20 апреля РИА Новости со ссылкой на сообщение компании и данные торгов.

    В текущем квартале компания ждёт снижение числа платных подписчиков на 2 миллиона.

    В связи с оттоком подписчиков Netflix планирует создать более дешевую версию своего стримингового сервиса, сообщает 20 апреля ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Это «станет большим изменением для компании», отметил гендиректор Netflix Рид Хастингс в разговоре с инвесторами.

    Variety пишет, что сервис готовит более дешёвые тарифные планы с рекламой. Кроме того, по его данным, более 100 млн домохозяйств не платят за просмотр, разделяя пароли с другими подписчиками.

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