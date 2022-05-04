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    Петербургские школы приняли больше 250 детей беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

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    1 комментарий

    С конца февраля в школы Петербурга зачислили 254 ребёнка из семей беженцев. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 4 мая.

    Ученики прибыли с территории ДНР, ЛНР и Украины.

    По данным на конец апреля, из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины прибыли в Россию почти 990 тысяч беженцев. В Ленобласти первые 93 жителя Украины, ЛНР и ДНР получили свидетельства о предоставлении временного убежища.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, как беженцы выезжают через Петербург в Европу.

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    Комментарии (1)

    VKuser174198221
    Кто же оплачивает обучение детей иностранных граждан? Не налогоплательщик ли?
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