Петербургские школы приняли больше 250 детей беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

С конца февраля в школы Петербурга зачислили 254 ребёнка из семей беженцев. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 4 мая.

Ученики прибыли с территории ДНР, ЛНР и Украины.



По данным на конец апреля, из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины прибыли в Россию почти 990 тысяч беженцев. В Ленобласти первые 93 жителя Украины, ЛНР и ДНР получили свидетельства о предоставлении временного убежища.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как беженцы выезжают через Петербург в Европу.

