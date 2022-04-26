Около 990 тыс. беженцев из ДНР, ЛНР и Украины прибыли в Россию

Почти 990 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, 12,7 тысячи из них — за минувшие сутки. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб утром 26 апреля сообщает РИА Новости.



«Всего с начала конфликта госграницу России пересекли 986,8 тысячи беженцев, среди них — 179,9 тысячи детей», — уточнил собеседник агентства.



Напомним, что массовая эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения конфликта в середине февраля. Позднее Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. О происходящем в России и мире на фоне этих событий читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

