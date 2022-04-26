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    Около 990 тыс. беженцев из ДНР, ЛНР и Украины прибыли в Россию

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    2 комментария

    Почти 990 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, 12,7 тысячи из них — за минувшие сутки. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб утром 26 апреля сообщает РИА Новости.

    «Всего с начала конфликта госграницу России пересекли 986,8 тысячи беженцев, среди них — 179,9 тысячи детей», — уточнил собеседник агентства.

    Напомним, что массовая эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения конфликта в середине февраля. Позднее Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. О происходящем в России и мире на фоне этих событий читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

    Также в нашем материале — о том, как живут и о чем вспоминают беженцы, которые приехали из Мариуполя в Тихвин.

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    Комментарии (2)

    Dud
    Надеюсь, что это именно беженцы, а не дрг.
    X-кот
    как-то интересно - уже не спецоперация - а эскалация военного конфликта
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