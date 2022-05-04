На Большевиков стартовал ремонт дороги. Работы продлятся до начала июня

С 4 мая начались дорожные работы на одной из важнейших магистралей Невского района Петербурга — проспекте Большевиков. На первом участке они продлятся до начала лета, но ограничения движения снимут раньше.
Ремонт ведется на участке проспекта Большевиков от Народной улицы до Дальневосточного проспекта, включая «карман», сообщает 4 мая пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. С 4 по 21 мая движение транспорта там ограничено. Ремонт и полное восстановление благоустройства на этом участке должны завершить в начале июня.
Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на проспекте Большевиков планируют отремонтировать более 5 километров дорожного полотна от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта. Подрядчик также обновит на проспекте разметку.
Помимо этого, в Невском районе ремонтируют проспект Обуховской Обороны, кроме участка от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных, и улицу Дыбенко на участке от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности.