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    На Большевиков стартовал ремонт дороги. Работы продлятся до начала июня

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    1 комментарий

    С 4 мая начались дорожные работы на одной из важнейших магистралей Невского района Петербурга — проспекте Большевиков. На первом участке они продлятся до начала лета, но ограничения движения снимут раньше.

    Фото: КРТИ Петербурга
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    Ремонт ведется на участке проспекта Большевиков от Народной улицы до Дальневосточного проспекта, включая «карман», сообщает 4 мая пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. С 4 по 21 мая движение транспорта там ограничено. Ремонт и полное восстановление благоустройства на этом участке должны завершить в начале июня.

    Фото: КРТИ Петербурга
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    Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на проспекте Большевиков планируют отремонтировать более 5 километров дорожного полотна от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта. Подрядчик также обновит на проспекте разметку.

    Помимо этого, в Невском районе ремонтируют проспект Обуховской Обороны, кроме участка от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных, и улицу Дыбенко на участке от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности.

    Фото: КРТИ Петербурга
    Фото: КРТИ Петербурга

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    Комментарии (1)

    А2020
    Улица Лопатина заросла камышом. Ждёт ремонта 30 лет.
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