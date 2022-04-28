Новые ограничения и перекрытия ждут дороги в девяти районах Петербурга

За неделю с 30 апреля по 6 мая жизнь петербургских водителей осложнит целый список новых ограничений движения. В девяти районах города будут строить дороги и светофоры, ремонтировать пути, перекладывать асфальт и работать на коммуникациях, сообщает 28 апреля пресс-служба ГАТИ.

С 30 апреля в силу вступят четыре перекрытия и ограничения в Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Невском районах:

С 1 мая начнут действовать ограничения в Василеостровском, Калининском, Красносельском и Приморском районах:

до 5 мая из-за строительства транспортного обхода Красного Села ограничат движение на проспекте Ленина от Семёновской улицы до Дальней улицы, а строительство водопровода ограничит проезд по Малой Десятинной улице от Железнодорожной улицы до Чистяковской улицы;

от Семёновской улицы до Дальней улицы, а строительство водопровода ограничит проезд по от Железнодорожной улицы до Чистяковской улицы; до 25 мая строительство светофора ограничит проезд на перекрестке проспекта Народного Ополчения до улицы Добровольцев ;

; до 28 мая из-за ремонта трамвайных путей ограничат проезд по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта;

от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта; до 14 июня для устройства светофора ограничат движение на перекрестке Морской набережной и Адмиралтейского проезда.

С 4 по 21 мая ремонт дорожного покрытия ограничит проезд по проспекту Большевиков в Невском районе на участке от Народной улицы до Дальневосточного проспекта, включая боковой проезд.

Во Фрунзенском районе с 5 по 16 мая для прокладки газопровода перекроют движение в одном направлении по Боровой улице от Рыбинской улицы к Расстанной улице.