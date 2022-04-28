Новые ограничения и перекрытия ждут дороги в девяти районах Петербурга

За неделю с 30 апреля по 6 мая жизнь петербургских водителей осложнит целый список новых ограничений движения. В девяти районах города будут строить дороги и светофоры, ремонтировать пути, перекладывать асфальт и работать на коммуникациях, сообщает 28 апреля пресс-служба ГАТИ.
С 30 апреля в силу вступят четыре перекрытия и ограничения в Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Невском районах:
- до 1 мая ремонт дороги ограничит проезд по проспекту Солидарности от улицы Подвойского до улицы Дыбенко;
- до 4 мая из-за строительства газопровода перекроют движение по улице Моисеенко от Новгородской улицы до улицы Красного Текстильщика;
- до 12 мая для восстановления благоустройства после прокладки канализации перекроют боковые проезды проспекта Культуры от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения;
- до 26 мая из-за устройства пешеходных ограждений ограничат проезд по Ново-Московскому мосту;
- до 12 июля из-за размещения пешеходной галереи ограничат движение у дома 13 по проспекту Бакунина от Херсонской улицы до Перекупного переулка.
С 1 мая начнут действовать ограничения в Василеостровском, Калининском, Красносельском и Приморском районах:
- до 5 мая из-за строительства транспортного обхода Красного Села ограничат движение на проспекте Ленина от Семёновской улицы до Дальней улицы, а строительство водопровода ограничит проезд по Малой Десятинной улице от Железнодорожной улицы до Чистяковской улицы;
- до 25 мая строительство светофора ограничит проезд на перекрестке проспекта Народного Ополчения до улицы Добровольцев;
- до 28 мая из-за ремонта трамвайных путей ограничат проезд по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта;
- до 14 июня для устройства светофора ограничат движение на перекрестке Морской набережной и Адмиралтейского проезда.
С 4 по 21 мая ремонт дорожного покрытия ограничит проезд по проспекту Большевиков в Невском районе на участке от Народной улицы до Дальневосточного проспекта, включая боковой проезд.
Во Фрунзенском районе с 5 по 16 мая для прокладки газопровода перекроют движение в одном направлении по Боровой улице от Рыбинской улицы к Расстанной улице.
С 6 мая по 14 июня в Красносельском районе для строительства путепровода ограничат проезд по перекрестку улицы Свободы и Ивангородского проспекта.
Кроме того, в связи с ремонтом путей на Светлановском проспекте с 1:30 1 мая до 5:00 15 мая закрывается троллейбусное движение у конечной станции «Суздальский проспект», сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Троллейбусы будут следовать:
- №6 — от конечной станции «Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк» по действующей трассе до конечной станции «Станция метро «Черная речка»;
- №13 — от конечной станции «Придорожная аллея» по действующей трассе до конечной станции «Тихорецкий проспект»;
- №38 — от конечной станции «Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк» по Гражданскому и Северному проспектам, улице Софьи Ковалевской, проспекту Науки, улице Руставели, Пискаревскому проспекту, проспекту Металлистов, Якорной улице, Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице (обратно: по улице Стахановцев, Заневскому и Новочеркасскому проспектам) до конечной станции «Станция метро «Новочеркасская» (с учетом закрытия Кондратьевского проспекта);
- №40 — от конечной станции «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, улицам Курчатова и Жака Дюкло, Светлановскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной станции «Станция метро «Старая Деревня».