Житель Курской области получил 7 суток ареста после съемок вокзала и нефтебазы с квадрокоптера

В Курской области привлекли к административной ответственности мужчину за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Дмитриевского райсуда.
Установлено, что местный житель в период действия «желтого» уровня террористической угрозы производил видеосъемку с квадрокоптера в непосредственной близости от железнодорожного вокзала и нефтебазы в городе Дмитриев. Заметившие это полицейские потребовали у него документы на беспилотник, карту памяти с записями полета и номер его телефона, на что мужчина «ответил категорическим отказом».
Суд решил арестовать его на 7 суток.
«Фонтанка» писала, что 4 мая в Курской области восстановили участок железнодорожного моста, который обрушился, по словам губернатора, в результате диверсии.