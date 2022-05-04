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    Житель Курской области получил 7 суток ареста после съемок вокзала и нефтебазы с квадрокоптера

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    3 комментария

    В Курской области привлекли к административной ответственности мужчину за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Дмитриевского райсуда.

    Установлено, что местный житель в период действия «желтого» уровня террористической угрозы производил видеосъемку с квадрокоптера в непосредственной близости от железнодорожного вокзала и нефтебазы в городе Дмитриев. Заметившие это полицейские потребовали у него документы на беспилотник, карту памяти с записями полета и номер его телефона, на что мужчина «ответил категорическим отказом».

    Суд решил арестовать его на 7 суток.

    «Фонтанка» писала, что 4 мая в Курской области восстановили участок железнодорожного моста, который обрушился, по словам губернатора, в результате диверсии.

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    Интересненько.. А если бы бравые блюстители потребовали бы ойфон, карточки сбера и подписать дарственную на недвижимость?
    Гера-Фотич
    Предателей - к ответу!
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