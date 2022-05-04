За выходные с улиц Петербурга собрали более 2 тысяч тонн грязи

Петербургские дорожники завершают весеннюю уборку, стартовавшую в начале марта. За длинные праздничные выходные с 30 апреля по 3 мая с городских улиц убрали более 2 тысяч тонн пыли и грязи, а на мытье дорог потратили свыше 31 тысячи кубометров воды.

После мытья водой из шланга дороги Петербурга намывали специальным шампунем. С 1 апреля его использовали в количестве более 3 тысяч литров, сообщает 4 мая пресс-служба комитета по благоустройству. До 15 мая петербуржцы могут оценить уборку в своем районе на сайте ведомства.

В среду, 4 мая, улицы Петербурга моют и чистят 610 машин и 1 087 дворников. Еще 835 специалистов и 205 машин работают в садах, парках и скверах. Под конец апреля садово-парковые предприятия начали также засаживать городские клумбы. Благодаря непостоянной петербургской погоде виолы пришлось высаживать под апрельским снегом.