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    За выходные с улиц Петербурга собрали более 2 тысяч тонн грязи

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    3 комментария

    Петербургские дорожники завершают весеннюю уборку, стартовавшую в начале марта. За длинные праздничные выходные с 30 апреля по 3 мая с городских улиц убрали более 2 тысяч тонн пыли и грязи, а на мытье дорог потратили свыше 31 тысячи кубометров воды.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    После мытья водой из шланга дороги Петербурга намывали специальным шампунем. С 1 апреля его использовали в количестве более 3 тысяч литров, сообщает 4 мая пресс-служба комитета по благоустройству. До 15 мая петербуржцы могут оценить уборку в своем районе на сайте ведомства.

    В среду, 4 мая, улицы Петербурга моют и чистят 610 машин и 1 087 дворников. Еще 835 специалистов и 205 машин работают в садах, парках и скверах. Под конец апреля садово-парковые предприятия начали также засаживать городские клумбы. Благодаря непостоянной петербургской погоде виолы пришлось высаживать под апрельским снегом.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии (3)

    263836471
    А предъявить этот объём вывезенной грязи - смогут?
    serzh.ferro
    уже завершают? бугагашеньки)
    Инкогнито2021
    Вы хоть представляете себе этот объем???? 2000 тонн!
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