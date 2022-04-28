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    Петербуржцам предложили оценить качество уборки в своем районе

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    5 комментариев

    Смольный спрашивает у жителей Петербурга, довольны ли они весенней уборкой. Оценить работу коммунальщиков в своем районе горожане могут до середины мая.

    Комитет по благоустройству Петербурга запустил на своем сайте традиционный интернет-опрос о качестве весенней уборки, сообщает 28 апреля пресс-служба ведомства. На странице после нажатия на кнопку «Начать опрос» нужно выбрать из списка свой район и затем — один из пяти вариантов ответа в градации от «не удовлетворен, уборка в районе не проводилась» до «полностью удовлетворен». После надо ввести предложенные кодовые цифры и нажать на кнопку «Оценить».

    Онлайн-голосование продлится до 15 мая включительно.

    Такие опросы комитет проводит два раза в год: в конце весеннего и осеннего месячников по благоустройству. Жителей просят оценить уборку районов в целом, включая дворы, территории садов, скверов и парков, школ и детских садов, социальных учреждений, поликлиник и больниц, торговых центров и магазинов. Это позволяет определить, в каких районах с содержанием территорий справляются лучше всего.

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    Комментарии (5)

    Kot Piter
    Время и место: Ночь с 26-го на 27-ое, Бассейная улица.
    Два трактора-экскаватора перекрывших движение от Космонавтов к Гагарина. 10 (!!!) человек бродящих по дороге, "щипковым" методом что-то поднимающих и несущих в ковш экскаватора.
    Не один, с метлой и совком, а 10!!!
    Это всё что нужно знать про уборку города. =/
    LGlo
    Красное Село - улицы хорошо убирают (ГУДП "Путь"), за них можно и пятерку поставить, а вот во дворах - полный провал! "Жилкомсервис №2 Красносельского района", который получил подряд на уборку дворовых территорий, ничего не делал даже после жалоб. Зимой мы в снегу утопали, а теперь - в песке.
    AlexZZZ
    Не не не.... Шнуров в зимой оценил, так на него после этого все набросились - "как посмел???". Негоже холопам оценивать бояр.
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