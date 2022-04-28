Петербуржцам предложили оценить качество уборки в своем районе

Смольный спрашивает у жителей Петербурга, довольны ли они весенней уборкой. Оценить работу коммунальщиков в своем районе горожане могут до середины мая.



Комитет по благоустройству Петербурга запустил на своем сайте традиционный интернет-опрос о качестве весенней уборки, сообщает 28 апреля пресс-служба ведомства. На странице после нажатия на кнопку «Начать опрос» нужно выбрать из списка свой район и затем — один из пяти вариантов ответа в градации от «не удовлетворен, уборка в районе не проводилась» до «полностью удовлетворен». После надо ввести предложенные кодовые цифры и нажать на кнопку «Оценить».