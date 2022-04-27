Зона рискованного земледелия: петербургские клумбы засаживают цветами под апрельским снегом

На городские клумбы Петербурга начали сажать первые цветы. Украшению улиц не помешали ни холодная погода, ни выпавший снег: работа на стрелке Васильевского острова продолжается даже под летящими хлопьями.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В среду, 27 апреля, начали высаживать первые цветы на площади Победы, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Там расположены два цветника, которые традиционно готовят ко Дню Победы. Сейчас в них сажают виолы, которые к началу мая должны сформировать цветочные звезды и георгиевские ленты. На площади в 506 квадратных метров высадят более 40 тысяч виол, остальные посадят в кашпо, которые украсят Московский проспект и Пулковское шоссе: вдоль магистралей их установят около 150 штук. А всего в Московском районе города высадят 52 тысячи цветов.
Из-за холодной погоды цветники приходится тщательно укрывать до тех пор, пока в Петербург не вернется тепло. В некоторых районах, особенно на севере города, посадки пришлось и вовсе отложить. Тем не менее садово-парковые предприятия начнут потихоньку высаживать виолу, а за ней пойдут тагетес, алиссум, агератум, цинерария, петуния и другие. В общей сложности в 2022 году в Петербурге посадят более 5 миллионов цветов.