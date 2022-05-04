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    «Демонтаж добрососедских связей». Россия ввела санкции против премьера Японии и 62 его сограждан

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    2 комментария

    Министерство иностранных дел РФ внесло в «чёрный список» 63 гражданина Японии, которых больше не хотят видеть на территории страны. В ответ на «беспрецедентную антироссийскую кампанию» в гостеприимстве отказано в том числе четырём министрам и премьеру Фумио Кисиде.

    «Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны», — сообщают в МИД РФ 4 мая.

    Политику Японии и персональные санкции против российских граждан отзеркалили бессрочным запретом на въезд для 63 человек. В списке премьер-министр Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, руководитель минобороны Нобуо Киси, министр финансов Судзуки Сюнъити и министр юстиции Фурукава Ёсихиса, депутаты, журналисты и профессора.

    Накануне был опубликован приказ за подписью президента РФ Владимира Путина о санкциях из-за «недружественных действий США и примкнувших к ним государств».

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    Комментарии (2)

    yureg
    Они во 2-ю Мировую практиковали ритуальный каннибализм. Животных живьём кушают. С кем добрососедские связи то? С раскосыми людоедами?
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