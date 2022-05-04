«Демонтаж добрососедских связей». Россия ввела санкции против премьера Японии и 62 его сограждан

Министерство иностранных дел РФ внесло в «чёрный список» 63 гражданина Японии, которых больше не хотят видеть на территории страны. В ответ на «беспрецедентную антироссийскую кампанию» в гостеприимстве отказано в том числе четырём министрам и премьеру Фумио Кисиде.



«Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны», — сообщают в МИД РФ 4 мая.

