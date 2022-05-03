Россия вводит ответные экономические меры из-за «недружественных действий» ряда государств и организаций

Россия определит список иностранных юридических и физических лиц, а также организаций, против которых введут экономические санкции в ответ на «недружественные действия». Об этом говорится в указе, который 3 мая подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе отмечается, что «США и примкнувшие к ним государства и международные организации совершили противоречащие международному праву действия — чтобы лишить россиян и российских юрлиц права собственности или ограничить его».
Органам государственной власти РФ (федеральным и в субъектах), органам местного самоуправления, организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается:
— совершать сделки с лицами, находящимися под санкциями, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции, при которых они получат выгоду;
— поставлять им продукцию и сырье, которые производят или добывают в РФ.
Правительство РФ за десять дней должно определить, кто войдет в санкционный список, и обозначить дополнительные критерии, по которым сделки будут относить к запрещенным.