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    Санкции и контрсанкции

    Россия вводит ответные экономические меры из-за «недружественных действий» ряда государств и организаций

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    31 комментарий

    Россия определит список иностранных юридических и физических лиц, а также организаций, против которых введут экономические санкции в ответ на «недружественные действия». Об этом говорится в указе, который 3 мая подписал президент РФ Владимир Путин.

    В документе отмечается, что «США и примкнувшие к ним государства и международные организации совершили противоречащие международному праву действия — чтобы лишить россиян и российских юрлиц права собственности или ограничить его».

    Органам государственной власти РФ (федеральным и в субъектах), органам местного самоуправления, организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается:

    — совершать сделки с лицами, находящимися под санкциями, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции, при которых они получат выгоду;

    — поставлять им продукцию и сырье, которые производят или добывают в РФ.

    Правительство РФ за десять дней должно определить, кто войдет в санкционный список, и обозначить дополнительные критерии, по которым сделки будут относить к запрещенным.

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    Комментарии (31)

    Денеб
    «США и примкнувшие к ним государства.... Что-то до боли знакомое напоминает... "...и примкнувший к ним Шепилов".... Всё возвращается на круги своя..
    AndrewBarsik
    Кто-то "очень умный" придумал и подсказал Президенту как наиболее быстро и эффективно добиться ареста всей российской собственности за её пределами.
    Ксюха Фантик
    Как черви в дождь повылезали остряки.
    И машут-мажут будто наперегонки...
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