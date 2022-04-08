Япония решила ввести новый пакет санкций против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физлиц, к которым в том числе относятся депутаты из России.



«Санкции вводятся против примерно 20 организаций, связанных с военной сферой, а также против примерно 400 физических лиц, в том числе военнослужащих и депутатов», — сказал он в ходе пресс-конференции 8 апреля (цитата по РИА Новости).



Кисида добавил, что Япония намерена постепенно снижать импорт угля из России и впоследствии запретить его, таким способом уменьшив зависимость от энергоресурсов из РФ.

