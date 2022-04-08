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    Япония решила ввести новый пакет санкций против России

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    Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физлиц, к которым в том числе относятся депутаты из России.

    «Санкции вводятся против примерно 20 организаций, связанных с военной сферой, а также против примерно 400 физических лиц, в том числе военнослужащих и депутатов», — сказал он в ходе пресс-конференции 8 апреля (цитата по РИА Новости).

    Кисида добавил, что Япония намерена постепенно снижать импорт угля из России и впоследствии запретить его, таким способом уменьшив зависимость от энергоресурсов из РФ.

    Вдобавок к этому страна намерена ввести запрет на импорт машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки из России. Сделать это планируется на следующей неделе.

    Премьер-министр также отметил, что Япония расширяет санкции в отношении российских банков: в список добавят Сбербанк и Альфа-Банк, их активы заморозят.

    «Мы вводим запрет на новые инвестиции в России», — сказал Кисида (цитата по ТАСС), такие меры будут применять в сотрудничестве со странами Группы семи.

    Ранее стало известно, что правительство Японии обратилось к национальным компаниям с просьбой не платить за газ из России в рублях, как того требует российское руководство. При этом доля российского газа в Японии — около 9 %.

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