Япония попросит свои энергоснабжающие компании не платить за российский газ в рублях

Правительство Японии обратится к национальным компаниям с просьбой не платить за газ из России в рублях, как того требует российское руководство.

В сообщении пресс-секретаря кабмина страны, которое цитирует ТАСС 29 марта, говорится о намерении отказатьcя от рублевой оплаты, если такое требование поступит. Отмечено, что пока неизвестно, будет ли Россия просить об этом Японию.

Доля российского газа в Японии — около 9 % .

Накануне министры энергетики стран G7 пришли к выводу, что требование России односторонне и платить в рублях они не будут. В Кремле сказали, что бесплатно газ не отдадут.