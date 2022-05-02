«По сути, это грабёж. Что уж тут говорить». Когда и чем США аукнется раздача резервов РФ

— Во время Второй мировой США открыли канал гигантских поставок вооружения СССР и союзникам. Это были действительно караваны оружия и боеприпасов. Это очень здорово помогло и Красной армии, и англичанам разгромить фашистов. Это знают все. А вот история про трату золотовалютных резервов одной страны на другую — это уникальное технологическое решение дяди Сэма. Дядя Сэм пошёл дальше в своём желании и рыбку съесть, и на трамвае прокатиться. — С точки зрения экономики это же экспроприация в лучших традициях большевиков. Дмитрий Песков так и говорит: «Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию». Это грабёж? — Два брата. Квартирный спор. Живут вместе. Вышли во двор начистить друг другу морду. Но есть сосед, который мечтает поживиться в их квартирке. Видя в окне такой кайф, он решает помочь одному из братьев начистить морду второму. Ну а если заодно можно снять бенефиты, то почему бы не показать одному из братьев технику тхэквондо? Это если образно. А если по сути, конечно, это грабёж. Песков прав. Но, с другой стороны, не Америка же открыла ящик Пандоры. — Вы телевизор включите. — Цепочка событий странного с точки зрения права характера тут больше, чем с одной стороны. — Можно сказать, насколько будет больно второму брату? Если действительно это всё дойдёт до трат наших с вами денег, с учётом недавних признаний Набиуллиной, что власти РФ утратили контроль над половиной золотовалютных резервов? 300 млрд долларов — это примерно 10 годовых бюджетов Украины. В 2021 году бюджет у них был 1 триллион гривен с копейками, а это около 30 миллиардов долларов. — Всё так, да. Есть мысль, что американцы сначала легализуют эти деньги как свои. Я бы здесь не то чтобы поспорил… Но они говорят, что они эти деньги собираются направить вон туда. Но нет легалайза как свои. Есть решение направить их на конкретные задачи. По сути, это грабёж. Что уж тут говорить.

— Так это много или нет? Давайте представим, что на самом деле отдадут всё Киеву.





— Это колоссальные деньги. Долги Киева сегодня около 100 млрд долларов. Эта сумма втрое перекрывает все их долги! И вообще о чём тут говорить? Ситуация понятна абсолютно. Деньги взяли у одних. Отдают другим. Правового характера нет. Что тут ещё комментировать?



— Так мы с вами ранее уже и неминуемость дефолта обсудили. А его всё нет. «С экономической точки зрения ни о каком дефолте речи не может идти», — буквально только что повторила глава ЦБ. Может быть, и трата наших с вами денег на Украину это такой элемент политического запугивания для торга? Контрдовод на реплики про ядерное оружие?



— Комментировать это всё вообще непонятно как… Честно. Вот стоят две стороны. Поливают друг друга какашками. Комментировать это? Тут хороши все. Нас с вами забрызгает точно.



— А саму Америку? Они же базовые принципы отменяют, говорят в Кремле.



— Я бы сконцентрировался на другом. Я не говорю, кто козёл, а кто не козёл. Вообще не хочу говорить оценочно. Я считаю, что правильнее смотреть на нюансы. Кто это делает, может потом огрести, косвенно. Например, сидят саудиты с золотовалютными резервами под полтриллиона долларов, бразильцы с 300 млрд долларов в закромах, не говоря уже про Китай с их 3 триллионами или Индию с их 600 млрд. Им понятно, почему США так поступают. Но, с другой то стороны, все они призадумались. А вдруг завтра и они подпадут под раздачу. Например, решит Америка, что условный Эр-Рияд должен был с другими темпами нефть качать, забыв про их национальные интересы, так вот вам проверенный уже механизм санкций. Может же такое дальше быть в теории? Теперь может. ЗВР могут арестовать? Теоретически тоже теперь возможно. И, обратите внимание, что верный друг и союзник Америки Израиль уже подумал и уже сказал, что надо бы немножечко, капельку, но увеличить доли юаня, канадского доллара, йены в своих резервах. А долю доллара чуть-чуть уменьшить. И обоснование у них железное — растёт мировая доля китайской экономики в мире. Поэтому и увеличиваем юани в ЗВРах. Все дальше начнут потихонечку релоцироваться в валютах и запасах. Когда вы понимаете, что Америка вас в любой момент может держать за яйца, вы что будете делать? Аккуратненько переходите с ноги на ногу, пытаетесь чуток освободиться. И речь не про отказ от доллара. Речь про большую диверсификацию.



— Так американцам-то чем плохо?



— Есть нюансы. Им совсем это не пофигу. Сегодня американцам надо постоянно занимать. У них модель жизни и бизнеса построена таким образом, что они за те ресурсы, которые получают со всего мира, рассчитываются своими бумажками. Купили нефть, рассчитались своими долларами. То есть фактически купили в долг. Если в какой-то момент весь мир потихонечку начнёт меньше покупать их долги, то их долги начнут дешеветь. Долги будут стоить больше. Америка будет вынуждена платить всё больше за обслуживание своих долгов. И в какой-то момент обанкротится. Не сейчас, естественно. Может быть, через 10 лет. Если ты беспристрастный мировой полицейский или беспристрастный держатель долгов, если ты претендуешь на беспристрастность, а твои деньги позиционируются как надежные золотовалютные резервы, которые не зависят от политических раскладов, то это одна ситуация. Но если ты при этом подруливаешь всем миром, казнишь и милуешь кого хочешь и как хочешь и при этом ждешь, чтобы все держали свои деньги в твоей валюте, то в какой-то момент возникает идиосинкразия. Мир не сойдёт с ума, но все будут потихонечку уменьшать доллары в ЗВР. Это тренд. Америке будет сложнее занимать.



— Возвращаясь к ленд-лизу, который легализован в связке. Отмена бюрократии для поставок того, что раньше Киев не получал, кому сделает хорошо?



— Эти решения сделают хорошо прежде всего военным компаниям США. Они будут получать огромные заказы. Ленд-лиз — заказ у вояк и производителей оборудования. Доходы оборонщиков вырастут. Этими деньгами оплатит заказы корпорация США. Оружие уже произведено. Старое передают, оплачивают новое. По сути, это стимулирование своих. Красавцы же.



— Чем может ответить Улюкаев, когда вернётся в правительство с зоны? Говорят, что скоро выпустят экс-министра. Навыков интересных у него теперь ведь много больше.



— Думаете, сразу в правительство? Да, отпускают. Но не факт, что у нас теперь с зоны сразу в правительство. Думаю, что будут промежуточные инстанции. Ну а ответить мы можем, да. Предать анафеме. Или насыпать соли на хвост. Мало? Можно тройной анафеме предать, а потом полить святой водой и проклясть. Мы можем арестовать активы Байдена и Блинкена в Сбербанке. Мы можем заблокировать рублёвскую недвижимость Псаки. Будем искать.