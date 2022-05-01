Оппозиционеры разбили в центре Еревана палаточный лагерь

Митингующие в центре Еревана разбили палаточный лагерь на площади Франции. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента с места событий вечером 1 мая сообщает РИА Новости.



По данным информагентства, прилегающие к площади улицы перекрыты мусорными баками и скамьями.



«Фонтанка» писала, что в центре армянской столицы в воскресенье, 1 мая, проходит многочисленная акция протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Глава Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал граждан масштабировать протест, устраивая забастовки и перекрывать движение транспорта.

