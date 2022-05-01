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    Оппозиционеры разбили в центре Еревана палаточный лагерь

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    Митингующие в центре Еревана разбили палаточный лагерь на площади Франции. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента с места событий вечером 1 мая сообщает РИА Новости.

    По данным информагентства, прилегающие к площади улицы перекрыты мусорными баками и скамьями.

    «Фонтанка» писала, что в центре армянской столицы в воскресенье, 1 мая, проходит многочисленная акция протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Глава Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал граждан масштабировать протест, устраивая забастовки и перекрывать движение транспорта.

    Протесты в Ереване продолжаются с 25 апреля. Негодование оппозиции вызвал недавний призыв Никола Пашиняна «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха.

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