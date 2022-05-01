Оппозиция в Армении объявила бессрочный протест. Центр Еревана парализован

В центре Еревана 1 мая проходит многочисленная акция протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает сайт агентства международной информации «Новости-Армения».

Протестующие заняли площадь Франции, оградились мусорными баками и начали приносить палатки и печки с намерением провести на площади ночь, а затем перевести протест с бессрочный формат. Глава Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал граждан масштабировать протест, устраивая забастовки и перекрывать движение транспорта.

СМИ также сообщают, что местные силовики перекрыли несколько улиц.



В митинге принимают участие второй президент Армении Роберт Кочарян, Республиканская партия Армении и оппозиционные депутаты. Днем ранее полиции на акции протеста пришлось ловить кур и выпустившего их активиста.



По оценкам службы нацбезопасности страны, существует риск разрастания массовых беспорядков.



Протесты в Ереване продолжаются с 25 апреля. Негодование оппозиции вызвал недавний призыв Никола Пашиняна «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха.

