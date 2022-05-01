    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    764мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Оппозиция в Армении объявила бессрочный протест. Центр Еревана парализован

    2695
    4 комментария

    В центре Еревана 1 мая проходит многочисленная акция протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает сайт агентства международной информации «Новости-Армения».

    Протестующие заняли площадь Франции, оградились мусорными баками и начали приносить палатки и печки с намерением провести на площади ночь, а затем перевести протест с бессрочный формат. Глава Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал граждан масштабировать протест, устраивая забастовки и перекрывать движение транспорта.

    СМИ также сообщают, что местные силовики перекрыли несколько улиц.

    В митинге принимают участие второй президент Армении Роберт Кочарян, Республиканская партия Армении и оппозиционные депутаты. Днем ранее полиции на акции протеста пришлось ловить кур и выпустившего их активиста.

    По оценкам службы нацбезопасности страны, существует риск разрастания массовых беспорядков.

    Протесты в Ереване продолжаются с 25 апреля. Негодование оппозиции вызвал недавний призыв Никола Пашиняна «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Эд Хэммет
    А что изменится? Военный бюджет Азербайджана в 10 раз больше, чем в Армении. За Азербайджаном стоит Турция. Хоть кого сажай в кресло премьера Армении, а всё останется как есть.
    265055770
    Вперед друзья, вперед пора настала,
    Канун исхода празднует народ.
    Армянское казачество восстало,
    И в Ереване был переворот.
    Денеб
    Ну что, Пашинян-джан, управлять государством сложнее, чем бегать по улицам с протестами?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close