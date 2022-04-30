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    Под «Ки-ки-ки, ко-ко-ко» в центре Еревана полиция ловила активистов и кур

    1939
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    Учрежденный правительством Армении День гражданина политические активисты отметили в компании куриц. Птиц украсили портретами действующего премьера и выпустили на волю в центре Еревана.

    Подробности акции приводит 30 апреля Sputnik Armenia. Видео было снято в центре армянской столицы.

    По площади бегали с десяток куриц, к каждой из которых был прикреплен портрет Никола Пашиняна с датой, когда он стал премьер-министром. Куриц выпустили под песню Пипо Франко «Ки-ки-ки, ко-ко-ко».

    Активисты освободительного движения объяснили, что курицы — это символ трусости действующей власти. Принесшего птиц оппозиционера задержали, он был возмущен, так как акция носит мирный характер. «Тогда и птиц задержите», — предложил гражданин.

    Судя по некоторым фото, полиции действительно пришлось побегать и за птицами.

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