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    Губернатор Гладков: Пожар на объекте Минобороны в Белгородской области локализован

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    2 комментария

    Оперативным службам удалось локализовать пожар на одном из объектов Минобороны РФ в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале вечером 1 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий», — написал губернатор.

    По словам Гладкова, завтра он с рабочей группой отправится на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.

    Напомним, ранее в воскресенье глава региона рассказал о возгорании в районе границы Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа на объекте Минобороны. По информации губернатора, местный житель получил легкое ранение, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

    Позднее Гладков сообщил, что при пожаре на военном объекте в Белгородской области повреждены семь домов.

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    Комментарии (2)

    dragvs
    Хм, уничтожен склад боеприпасов. Надо ведь еще все боеприпасы собрать в округе?
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    Просто нужно потушить окурок и пожаров больше не будет
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