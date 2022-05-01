Губернатор Гладков: Пожар на объекте Минобороны в Белгородской области локализован

Оперативным службам удалось локализовать пожар на одном из объектов Минобороны РФ в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале вечером 1 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий», — написал губернатор.



По словам Гладкова, завтра он с рабочей группой отправится на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ.



Напомним, ранее в воскресенье глава региона рассказал о возгорании в районе границы Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа на объекте Минобороны. По информации губернатора, местный житель получил легкое ранение, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

