Губернатор Гладков: При пожаре на военном объекте в Белгородской области повреждены семь домов

В Белгородской области после возникновения пожара на территории военного объекта власти насчитали семь поврежденных домов. Об этом 1 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Довожу уточненную информацию. Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. 7 домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», — заявил губернатор.
Гладков подчеркнул, что жители хутора находятся в безопасном месте.
Ранее в воскресенье глава региона рассказал о возгорании в районе границы Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа на объекте Минобороны. По информации губернатора, местный житель получил легкое ранение, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Местные жители в соцсетях выкладывают фото с места событий и рассказывают, что слышали звук, напоминающий гул и якобы звук взрыва.