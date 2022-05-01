Губернатор Гладков: При пожаре на военном объекте в Белгородской области повреждены семь домов

В Белгородской области после возникновения пожара на территории военного объекта власти насчитали семь поврежденных домов. Об этом 1 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Довожу уточненную информацию. Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. 7 домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», — заявил губернатор.



Гладков подчеркнул, что жители хутора находятся в безопасном месте.