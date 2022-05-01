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    Губернатор Гладков: При пожаре на военном объекте в Белгородской области повреждены семь домов

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    3 комментария

    В Белгородской области после возникновения пожара на территории военного объекта власти насчитали семь поврежденных домов. Об этом 1 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Довожу уточненную информацию. Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. 7 домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», — заявил губернатор.

    Гладков подчеркнул, что жители хутора находятся в безопасном месте.

    Ранее в воскресенье глава региона рассказал о возгорании в районе границы Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа на объекте Минобороны. По информации губернатора, местный житель получил легкое ранение, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

    Местные жители в соцсетях выкладывают фото с места событий и рассказывают, что слышали звук, напоминающий гул и якобы звук взрыва.

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    Комментарии (3)

    Фил Коллинз
    а вот за что???!!!
    dragvs
    Ой, а что случилось?
    serzh.ferro
    думали только по Украине лупить? думали за 22 года уничтожение страны армия останется боеспособной?
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