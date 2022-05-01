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    Губернатор Гладков: В Белгородской области произошёл пожар на военном объекте, пострадал местный житель

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    16 комментариев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на территории одного из объектов Министерства обороны на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Об этом глава региона написал в воскресенье, 1 мая, в своём телеграм-канале.

    «На границе трёх муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже», — сообщил губернатор Гладков.

    Чуть позднее глава региона уточнил, что есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. «Ранение лёгкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Гладков. По его словам, на месте сейчас работают подразделения МЧС, заместитель губернатора Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.

    Тем временем в соцсетях стали появляться фото и свидетельства местных жителей, которые утверждают, что слышали звук, похожий на гул, и якобы звук взрыва.

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    Комментарии (16)

    Ref
    Путин официально ввел режим ЧП на территории Белгородской области на 60 дней. Решение уже давно напрашивалось...
    Akabos
    Опять хлопали?! Перестаньте! Так никаких объектов не останется...
    Mazzzz
    Перенимают опят чёрных лесорубов .
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