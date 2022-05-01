Губернатор Гладков: В Белгородской области произошёл пожар на военном объекте, пострадал местный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на территории одного из объектов Министерства обороны на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Об этом глава региона написал в воскресенье, 1 мая, в своём телеграм-канале.
«На границе трёх муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности. Более подробная информация будет чуть позже», — сообщил губернатор Гладков.
Чуть позднее глава региона уточнил, что есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. «Ранение лёгкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Гладков. По его словам, на месте сейчас работают подразделения МЧС, заместитель губернатора Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.
Тем временем в соцсетях стали появляться фото и свидетельства местных жителей, которые утверждают, что слышали звук, похожий на гул, и якобы звук взрыва.