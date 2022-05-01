«Петровские Ассамблеи 2.0»: Выбрали одного, а выступят все!

Всего за несколько дней, с 27 апреля по 1 мая, на городском портале «Фонтанка.ру» за артистов большого музыкального праздника «Петровский Ассамблеи 2.0» проголосовали более 3000 человек. Посмотреть результаты голосования можно здесь.
Наибольшее число голосов — 59% — было отдано за DJ Smash. Он станет хедлайнером — специальным музыкальным гостем шоу, которое пройдёт 29 мая на «Газпром-Арене» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Зрительскую поддержку получили все артисты-участники голосования, поэтому организаторами принято решеное пригласить всех — Niletto и Slava Marlow, Pharaoh и Ваня Дмитриенко, DJ Smash и DJ Groove.
Проект состоится в рамках празднования 319-летия Санкт-Петербурга. В интерактивной программе «Петровских Ассамблей 2.0» исторические петербургские традиции будут совмещены с современной популярной культурой, проект объединит форматы городской ярмарки, зрелищного театрализованного шоу и грандиозной вечеринки. Доминантой вечера станет основное и любимейшее развлечение Петра — танцы.
Происходящее сделают не только увеселительным, но и познавательным ведущие вечера Ида Галич и Тимур Родригес. Они постараются перебросить символические мосты из нашего времени в Петровскую эпоху. Поможет им в этом специально созданный видеоконтент на многочисленных экранах, расположенных в разных частях арены.
Главными действующими лицами красочного театрализованного события станут сами зрители — школьники, студенты, работающая молодёжь, жители и гости Санкт-Петербурга. Тысячи билетов будут бесплатно распространены через учебные заведения и общественные организации.