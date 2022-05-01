«Петровские Ассамблеи 2.0»: Выбрали одного, а выступят все!

Всего за несколько дней, с 27 апреля по 1 мая, на городском портале «Фонтанка.ру» за артистов большого музыкального праздника «Петровский Ассамблеи 2.0» проголосовали более 3000 человек. Посмотреть результаты голосования можно здесь.

Наибольшее число голосов — 59% — было отдано за DJ Smash. Он станет хедлайнером — специальным музыкальным гостем шоу, которое пройдёт 29 мая на «Газпром-Арене» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Зрительскую поддержку получили все артисты-участники голосования, поэтому организаторами принято решеное пригласить всех — Niletto и Slava Marlow, Pharaoh и Ваня Дмитриенко, DJ Smash и DJ Groove.