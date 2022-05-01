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    Легкомоторный самолет потерпел крушение в Красноярском крае. В результате ЧП есть погибший

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    1 комментарий

    Легкомоторный самолет потерпел крушение в Красноярском крае, один человек погиб, еще один с травмами госпитализирован. Об этом со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в воскресенье, 1 мая, сообщает «Интерфакс».

    По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ, уточнили в СК на транспорте.

    Самолет, марка которого пока уточняется, упал в 120 км от Красноярска. Его маршрут и цель полета тоже пока устанавливается. К месту происшествия выехала следственная группа.

    Ранее «Фонтанка» писала, что утром 1 мая в Забайкалье во время жесткой посадки вертолета Ми-8 также погиб один человек. Позднее в Сети были опубликованы кадры этого ЧП.

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    Комментарии (1)

    274622307
    Что ещё за "потерпел крушение"?
    Жёсткая посадка же, не?
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