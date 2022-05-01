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    В Забайкалье во время жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб человек

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    1 комментарий

    В Забайкальском крае в результате жесткой посадки на аэродроме вертолета Ми-8 погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональное министерство здравоохранения 1 мая сообщает РИА Новости.

    Как уточняется, еще пять человек в результате происшествия пострадали.

    Агентство добавляет со ссылкой на информацию МЧС РФ, что во время посадки вертолет загорелся.

    В свою очередь, ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет об аэродроме Могоча, а возгорание произошло в результате удара вертолета о землю. По предварительной информации агентства, транспортное средство — собственность частной авиакомпании «Мост Авиа».

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    Комментарии (1)

    dragvs
    Жесткой посадки? Он упал и сгорел…
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