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    Появились кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье

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    1 комментарий

    Кадры тушения возгорания вертолета после жесткой посадки на аэродроме в Забайкалье 1 мая опубликовал местный телеграм-канал «Моя Могоча».

    Моя Могоча

    На видеосъемке видно поднимающийся в результате возгорания столб дыма, а также борющихся с пламенем пожарных и карету скорой помощи, прибывшей на место аварии.

    Ранее о том, что жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла именно на аэродроме в Могоче, сообщал ТАСС.

    В результате аварии один человек погиб, еще пятеро пострадали. По предварительной информации СМИ, вертолет находится в частной собственности.

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    Комментарии (1)

    Инкогнито2021
    Не падение, а жёсткая посадка!!! :)))
    Жесткая посадка это 9-ть лет строгого режима Навальному!
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