Появились кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье

Кадры тушения возгорания вертолета после жесткой посадки на аэродроме в Забайкалье 1 мая опубликовал местный телеграм-канал «Моя Могоча».

На видеосъемке видно поднимающийся в результате возгорания столб дыма, а также борющихся с пламенем пожарных и карету скорой помощи, прибывшей на место аварии.



Ранее о том, что жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла именно на аэродроме в Могоче, сообщал ТАСС.

В результате аварии один человек погиб, еще пятеро пострадали. По предварительной информации СМИ, вертолет находится в частной собственности.