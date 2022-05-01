Володин предложил зеркально отвечать странам, которые будут отдавать конфискованные активы РФ Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести конфискацию активов бизнеса из недружественных стран, которые будут передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан. Об этом политик 1 мая написал в своем телеграм-канале.

По словам председателя нижней палаты парламента, такая мера будет «зеркальным ответом» на принятие в США закона о передаче Украине замороженных активов российских компаний и граждан. К слову, законопроект на деле подразумевает немного другое: продажу конфискованных активов и использование вырученных средств для помощи Украине, в том числе и военной. В силу документ пока не вступил.