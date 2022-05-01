Володин предложил зеркально отвечать странам, которые будут отдавать конфискованные активы РФ Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести конфискацию активов бизнеса из недружественных стран, которые будут передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан. Об этом политик 1 мая написал в своем телеграм-канале.
По словам председателя нижней палаты парламента, такая мера будет «зеркальным ответом» на принятие в США закона о передаче Украине замороженных активов российских компаний и граждан. К слову, законопроект на деле подразумевает немного другое: продажу конфискованных активов и использование вырученных средств для помощи Украине, в том числе и военной. В силу документ пока не вступил.
«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — написал Володин.
Он обвинил «недружественные страны» в том, что они занимаются воровством. И заявил, что принятый в США законопроект создает «опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам».
Ранее партия «Единая Россия» предлагала национализировать производства компаний, которые решили покинуть российский рынок в связи с боевыми действиями России на Украине. В апреле фракция внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые без «очевидных экономических причин» решили уйти с российского рынка.