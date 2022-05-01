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    Володин предложил зеркально отвечать странам, которые будут отдавать конфискованные активы РФ Украине

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    19 комментариев

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести конфискацию активов бизнеса из недружественных стран, которые будут передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан. Об этом политик 1 мая написал в своем телеграм-канале.

    По словам председателя нижней палаты парламента, такая мера будет «зеркальным ответом» на принятие в США закона о передаче Украине замороженных активов российских компаний и граждан. К слову, законопроект на деле подразумевает немного другое: продажу конфискованных активов и использование вырученных средств для помощи Украине, в том числе и военной. В силу документ пока не вступил.

    «В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — написал Володин.

    Он обвинил «недружественные страны» в том, что они занимаются воровством. И заявил, что принятый в США законопроект создает «опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам».

    Ранее партия «Единая Россия» предлагала национализировать производства компаний, которые решили покинуть российский рынок в связи с боевыми действиями России на Украине. В апреле фракция внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые без «очевидных экономических причин» решили уйти с российского рынка.

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    Комментарии (19)

    Piter Russo
    Может начнем конфискацию с активов Ахметова, Коломойского, Порошеко, Зеленского и их партнеров?
    Leo64
    Что мы видим?
    Воплей - много, мыслей - мало.

    Какой делаем вывод?
    Язык - развит. Мозг - недоразвит.
    Леонтий
    Что-то я в сомнениях насчёт конфискаций средств РФ на Западе и тем более, передачи их Украине.Пока своими глазами не увижу,не поверю.
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