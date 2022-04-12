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    Экономика и санкции

    «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями, которые ушли с российского рынка

    2985
    9 комментариев

    «Единая Россия» внесла в Государственную думу проект закона о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка «без очевидных экономических причин». Об этом сообщают в телеграм-канале партии 12 апреля.

    Как утверждают авторы документа, его главная цель — «защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику». «Инициатива «Единой России» коснется тех компаний, которые приняли решение, <...> основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», — уточняют единороссы.

    Предполагается, то переход управления будет осуществляться только по решению суда. Иностранным собственникам хотят сохранить возможность возобновить работу в России или перепродать свой пакет акций.

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    Комментарии (9)

    Satyr
    Внешнее управление пустыми полками...
    07A
    Агония и темные времена!
    Alex000
    Внешнее управление грудами металлолома без ПО, техпроцессов, коммерции? Ну, успехов.
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