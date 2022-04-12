«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями, которые ушли с российского рынка

«Единая Россия» внесла в Государственную думу проект закона о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка «без очевидных экономических причин». Об этом сообщают в телеграм-канале партии 12 апреля.

Как утверждают авторы документа, его главная цель — «защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику». «Инициатива «Единой России» коснется тех компаний, которые приняли решение, <...> основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», — уточняют единороссы.