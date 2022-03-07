«Ударов в спину не потерпим». «ЕР» предложила национализировать производства компаний, которые ушли из России из-за Украины

В РФ могут национализировать производства компаний, которые решили уйти из страны на фоне спецоперации на Украине. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия».



Действия таких организаций в «ЕР» считают «предумышленным банкротством», ценой которого станет большое количество уволенных в одночасье российских рабочих.



«Наша задача сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри. «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», — сказал 7 марта секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

