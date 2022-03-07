FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -10
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Ударов в спину не потерпим». «ЕР» предложила национализировать производства компаний, которые ушли из России из-за Украины

26
Печать

В РФ могут национализировать производства компаний, которые решили уйти из страны на фоне спецоперации на Украине. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия».

Действия таких организаций в «ЕР» считают «предумышленным банкротством», ценой которого станет большое количество уволенных в одночасье российских рабочих.

«Наша задача сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри. «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», — сказал 7 марта секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «экономическим бандитизмом» западные санкции против России. По его словам, Москва примет меры, которые «наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

VVM1962
был ЮКОС, денег не просил. Сейчас Сечин постоянно с протянутой рукой.
Евросеть Чичваркина, эту вообще развалили.
НТВ Гусинского, в полной ж...пе.
Контакт Дурова, влачит жалкое существование .
И таких " успешно национализированных" компаний очень много.
Danik
Чем же их там кормят?
Что они там курят?
Или колятся почти все?
Sadava
шакалы воодушивились.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний